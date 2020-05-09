9 травня: на Тернопільщині 18 нових випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 09 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 977 випадках діагноз лабораторно підтверджений (913 випадків – дорослі, 64 випадки – діти), з них 18 летальних. Видужало 282 особи.

За попередню добу проведено 325 досліджень, підтверджено вперше 18 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (4 особи). Шумський район (3 особи):

• с. Сураж – 2

• с. Угорськ – 1 Бучацький район (1 особа):

• с. Сороки – 1 Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 2 Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 1

• с. Лопушне – 1

• с. Раславка – 1

• с. Гаї – 2 Гусятинський район (1 особа):

• с. Нижбірок – 1 Теребовлянський район (1 особа):

• с. Дарахів – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”