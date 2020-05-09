9 травня: на Тернопільщині 18 нових випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 09 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 977 випадках діагноз лабораторно підтверджений (913 випадків – дорослі, 64 випадки – діти), з них 18 летальних. Видужало 282 особи.
За попередню добу проведено 325 досліджень, підтверджено вперше 18 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (4 особи).
Шумський район (3 особи):
• с. Сураж – 2
• с. Угорськ – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Сороки – 1
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 2
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Лопушне – 1
• с. Раславка – 1
• с. Гаї – 2
Гусятинський район (1 особа):
• с. Нижбірок – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Дарахів – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”