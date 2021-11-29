Вакцинація дітей від COVID-19 на Тернопільщині. Що відомо

Особливості щеплення дітей проти COVID-19. На запитання глядачів у прямому ефірі програми “Сьогодні. Головне” відповідала докторка медичних наук, професорка Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук.

Вона повідомила, що рішення МОЗ щодо вакцинації дітей з 12 років має не обов`язковий, а рекомендаційний характер. Для щеплення рекомендована одна вакцина Comirnaty/ Pfizer.

“Щодо тривалості імунітету після вакцинації, то дослідження ще тривають. За першими результатами визначили 3 місяці, потім 6 місяців, а тепер є інформація, що імунітет може триматися 1 рік. Тому не виключено, що від коронавірусу доведеться вакцинуватися щороку, проте це не остаточно”, – розповіла Боярчук.

Оксана Боярчук каже, згідно з наказом МОЗ вакцинувати можна дітей, які мають усі щеплення згідно з профілактичним календарем. Тимчасовим протипоказом є гострі респіраторні захворювання з температурою вище 38, 5. Щодо інших протипоказів, то вони такі ж, як у дорослих: алергічна реакція на компоненти вакцини чи попереднє введення вакцини.

“Головне ускладнення – анафілактичний шок. Така реакція зустрічається один раз на 1 000 000 випадків. Якщо говорити конкретно про ускладнення від вакцини Pfizer, то це може бути міокардит. Міокардит у дітей не так часто описується. В основному він трапляється в осіб чоловічої статі та молодого віку – від 20 до 40 років. Проте міокардит, як ускладнення після вакцинації зустрічається у сотні разів рідше, ніж міокардит, як ускладнення коронавірусу. Щодо відповідальності, якщо у дитини виникла анафілаксія, а їй не надали вчасної допомоги, то відповідатиме той, хто не надав необхідну допомогу”, – відповіла Оксана Боярчук.

За словами Оксани Боярчук, батьки мають розрізняти реакції на вакцинацію та ускладнення:

“Реакція на вакцину – біль, набряк, підвищення температури, біль голови. Вони можуть тривати близько 3 днів. Однак, якщо уже пройшло 3 дні, а температура тримається, дитина скаржиться на болі суглобів, біль голови, необхідно звернутися до педіатра. Він з`ясує причину такого стану. Біль у ділянці серця, в’ялість, сонливість теж є приводом звернутися до лікаря”.

Ольга Дунець з міста Ряшів (Польща), яка вийшла на зв`язок зі студією програми, розповіла про ставлення поляків до вакцинації дітей. Вона повідомила , що у Польщі дозволена вакцинація школярів віком від 12 років. А з грудня планують щепити дітей віком від 5 років. Щеплюють вакциною Comirnaty/ Pfizer.

“Загалом, близько 60% поляків вакциновані повністю. Діти та молодь – 22%. У східній Польщі, де я живу, до вакцинації ставляться скептично, тому у нас провакциновано тільки 10% дітей та молоді. До слова, сімнадцятирічні школярі мають право вакцинуватися навіть без згоди батьків”,– повідомила Ольга Дунець.

Оксана Боярчук пояснила, чому потрібно вакцинувати дітей. За її словами, вони можуть перехворіти взагалі непомітно, але при цьому принесуть інфекцію додому, де є люди старшого віку. І тим самим створять загрозу здоров`ю та життю своїх старших родичів.

Вона також запевнила, що дитина не може захворіти через вакцинування. Якщо ж вона таки занедужує після першої дози, то тому, що отримала її уже перебуваючи в інкубаційному періоді.

Суспільне