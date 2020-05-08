Рак грудей – чи можна його уникнути?

Рак молочної залози, або рак грудей, як його частіше називають в повсякденній мові – одна з найсерйозніших форм онкологічних захворювань. Кількість злоякісних пухлин молочної залози в розвинених країнах збільшується з року в рік.

У разі раннього виявлення пухлинного процесу – на I або II стадії – шанс одужати дуже великий. І шанс уникнути серйозного хірургічного втручання – теж.

В Японії суспільство всіляко спонукає жінку ледь не щомісяця обстежити молочні залози, лікарі вчать правильно оглядати свої груди і не боятися хвороби. Існують цільові програми оздоровлення жінок. І статистика підтверджує, що такий метод є дуже результативним.

Регулярне обстеження надзвичайно важливе, і ними не можна нехтувати. Тільки завдяки профілактиці вдається своєчасно виявити появу новоутворення у молочній залозі і встановити діагноз.

Діагностування ранній стадії захворювання вирішальним чином покращує прогноз і в більшості випадків дозволяє виконати операцію зі збереженням грудей (що вкрай важливо для клінічного одужання).

Ми закликаємо жінок не забувати проходити профілактичні огляди! І нагадуйте про це своїм рідним і близьким.

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