Ціна на газ для населення зросте на 35%

Через початок опалювального сезону “Нафтогаз” з 1 листопада підіймає тарифи на природний газ для населення на 35%.

“Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу “Місячний” складає 6,33 грн/куб.м. з ПДВ (без вартості розподілу). Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф “Річний”, ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). Натомість клієнти, які підключили тариф “Річний” в попередні періоди продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яку зафіксували при переході на річний тариф”, – розповіли у пресслужбі “Нафтогазу”.

Головною причиною подорожчання блакитного палива в листопаді називають початок опалювального сезону та зростання оптової ціни на закупівлю природного газу. Крім того, це пов’язано зі зростанням ціни у європейських газових хабах та сховищах.

У “Нафтогазі” повідомляють, що зекономити на платні за газ можна, якщо встигнути підключити тариф Річний” за ціною 5,24 грн/куб.м з ПДВ до 31 жовтня включно.