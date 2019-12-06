Андрій Савчук відновлює 10 храмів Тернопільської області

Засновник благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук відновлює 10 храмів області. 120 тисяч гривень чоловік виділив на ремонт костелу святого Войцеха в Залужжі Збаразького району.

Про волонтерську роботу Андрій Савчук розповів кореспондентам Суспільного.

39-річний волонтер, батько чотирьох дітей, засновник благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук показує тернопільський дитячий будинок “Малятко”, у якому прожив до 2-х років:

“З самого дитинства отримував допомогу. Отримав саму першу допомогу від тих батьків, які вирішили, ризикнули, не побоялися мене усиновити. Чудесні батьки – Савчук Роман Іванович і Савчук Ольга Йосипівна. Дали мені сім’ю, дати мені тепло, дати мені притулок. Так само навчався в Збаразькій школі-інтернаті – так само тепло від людей отримував. Від волонтерів, від тих, хто приходив, відвідував. Хочеться те саме тепло дарувати іншим”.

Для римо-католицього костелу святої Розалії, 1914 року, за словами краєзнавця Василя Кусого земельну ділянку під храм подарував меценат Войцех Шубер, який звів цей костел за свій кошт. Закрили храм в 1946 році. Андрій Савчук з серпня цього року відновлює костел, каже, на реконструкцію витратив 120-тисяч гривень:

“Весь зарослий. Верх розлазився, розсипався. Верх був просто в аварійному стані. За той час ми все повичищали, повивозили, поконсервували, розчистили верх, повністю перемурували цілий верх. Завезли 2 шари щебеню, каменю. Зверху вже втрамбували, повністю підготували під стяжку. Чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади римо-католицької церкви в Україні в селі Залужжя. Але щось цей процес отець Давид відтягує. Чекаємо, поки він зареєструє щоб закінчити роботи”.

Андрій Савчук розповів, чому займається волонтерською роботою:

“Мені було 16 років, був такий тяжкий період – мама померла. Тато паралізований і фактично монахи допомагали, монахи Збаразького монастиря Бернардинів. Отець Вергіліуш, отець Максиміліан. На похоронах мами отець Вергіліуш зняв з себе останню куртку і дав мені. Волонтер – це людина доброї волі. Це людина, яка не бере, а віддає”.

Два годинники за 270 тисяч гривень у 2018 році придбав Андрій Савчук для костелу святого Антонія з Падуї в Збаражі. Біля храму чоловік зустрівся з ветераном російсько-української війни, 26-річним Олександром Саричевим. Зараз спільно волонтери передають допомогу бійцям на схід

Ветеран російсько-української війни, заступник директора благодійного фонду “Пам’ять і любов” Олександр Саричев:

“Коли служив то волонтери – це такий кусочок дому, на так важливо було скільки вони привезуть допомоги, як просто, що вони приїжджали, привозили, якісь домашні смаколики. Після звільнення з армії я не з міг повністю вернутися і в мене волотерство стало такий стан душі. Мені допомагали поки я служив, тепер допомагаю я чим можу хлопцям і дівчатам”.

Також чоловік разом із волонтером Олександром Саричевим передає допомогу бійцям ООС, до новорічних свят волонтери збирають допомогу на Схід.

До Дня волонтера Андрій Савчук розповідає:

“Волонтер – це людина доброї волі, яка готова допомогти, це – людина, яке не бере, а віддає. Храм святого Войцеха був у страшному стані, тут були зарослі, багато хламу, залишки даху на землі, верх розсипався, він був в аварійному стані. Ми повністю все вичистили, знизили підлогу у костелі. Завезли два слої каменю, щебеню. Підготовили підлогу під стяжку. Цього тижня маємо залити це бетоном, а заодно і дах. У цьому селі є громада, більше, як 10 людей римо-католиків. Ми зараз чекаємо на реєстрацію релігійної громади римо-католицької церкви в Україні. Та цей процес чомусь о. Давид відтягує. Чекаємо, щоб він зареєстрував громаду і ми могли закінчити роботу”.

Благодійний фонд “Пам’ять і любов” створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям сиротам, бійцям Операції Об’єднаних сил, відновлення храмів на Тернопільщині. Про це розповів його засновник Андрій Савчук.

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