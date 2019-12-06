На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік

Смертельна аварія сталась 5 грудня на автодорозі Тернопіль – Львів поблизу с. Озерна Зборівського району. Близько 18.00 годин тут зіткнулись два автомобілі «ЗАЗ-Славута» та «Volkswagen T5». Внаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир «Славути», житель м. Тернопіль. Корім того, постраждали ще двоє учасників аварії: 31-річний водій «Славути», житель с. Монилівка Зборівського району та 38-річний пасажир «Volkswagen T5», житель м. Хмельницький. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Зборівської районної лікарні.

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