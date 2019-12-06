У селі на Тернопільщині від сказу загинули дві корови

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформує що в одному з домогосподарств с. Рудка Кременецького району з різницею у декілька днів загинули дві корови .

Спеціалісти Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Кременецької районної державної лікарні ветеринарної медицини провели епізоотичне розслідування щодо обох випадків. Фахівці Тернопільської державної регіональної лабораторії підтвердили захворювання тварин на сказ.

Трупи тварин утилізовано.

Тварини, які є в даному господарстві (2 голови ВРХ, один кінь, дві свині, один собака і чотири коти) та контактні тварини із інших господарств (11 голів ВРХ, 4 коней, 1 собака, 4 коти), вакциновано проти сказу. В дворі та в господарських будівлях проведено вимушену дезінфекцію хлорним вапном.

04.12.2019 р. проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій РДА, та відкрито неблагополучний пункт щодо сказу ВРХ і затвердила план заходів щодо ліквідації даного захворювання.

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