Анджей Дуда – це легендарна особистість, справжній державник і політик – Скрипковський

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив Почесний консул Республіки Молдова у місті Хмельницький та бізнесмен Микола Скрипковський.

«Вітаю, друзі! 6 серпня 2025 року офіційно завершилася каденція Президента Республіки Польща Анджея Дуди. Я щиро пишаюся тим, що маю честь особисто бути знайомим із паном Президентом – легендарною особистістю, справжнім державником і політиком, який зробив величезну роботу для підтримки України у найтяжчі часи. Пане Президенте, незважаючи ні на що, дякую Вам за щиру допомогу, людяність і незламну підтримку України. Ваш внесок назавжди залишиться в моєму серці і, переконаний, у серцях мільйонів українців. З великою повагою до Вас, пане Анджею Дуда, та до всього народу Республіки Польща. Нехай живе Польща! Слава Україні!», – наголосив Скрипковський.