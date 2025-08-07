Тернопіль виділив понад 3 мільйони гривень на капітальні ремонти шкіл

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення щодо розподілу коштів бюджету розвитку на 2025 рік, спрямовуючи більше 3 мільйонів гривень на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти. Основними напрямками фінансування є усунення аварійних ситуацій та забезпечення належного рівня протипожежного захисту в школах громади.

Сума та розподіл коштів:

Загалом на капітальні ремонти шкіл буде виділено 3 145 100 гривень. Розподіл коштів виглядає наступним чином:

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19 – 130 700 грн на улаштування протипожежного захисту. ТЗОШ №20 ім. Р. Муляра – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. Тернопільський ліцей №21- спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24 – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №26 ім. Д. Заплітного – 152 400 грн на улаштування протипожежного захисту. Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка – 1 200 000 грн на капітальний ремонт будівлі (усунення аварійної ситуації та пристосування пам’ятки). ТЗОШ І-ІІІ ступенів №14 – 300 000 грн на усунення аварійної ситуації. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №16 – 300 000 грн на усунення аварійної ситуації. ТЗОШ І-ІІІ ступенів №28 – 300 000 грн на усунення аварійної ситуації.

Мета та важливість заходів:

Ці кошти будуть використані для забезпечення належних умов для навчання учнів, а також для запобігання можливим аварійним ситуаціям, що можуть загрожувати безпеці школярів та вчителів. Зокрема, протипожежний захист є важливою складовою забезпечення безпеки в закладах освіти, що також входить до національних стандартів і вимог.

Ремонтні роботи у школах та ліцеях сприятимуть створенню сучасних та безпечних умов для навчання і розвитку дітей Тернопільської громади.