У школі на Тернопільщині з’явиться клас циркового мистецтва

Виконавчий комітет Чортківської міської ради прийняв рішення про створення класу хореографічного та циркового мистецтва при Чортківській міській музичній школі. Наявність таких гуртків збільшить кількість дітей, які відвідують позашкільний заклад.

Також члени виконкому затвердили щомісячну плату за навчання у Чортківській міській музичній школі на 2019-2020 н.р. В середньому вона збільшилася на 40 грн. За словами керівника закладу, такі заходи є необхідними для покращення матеріально-технічної бази школи.

Розмір щомісячної плати становитиме:

*Фортепіано, гітара, вокал, клас хореографічного

мистецтва – 180 грн;

*Баян, акордеон, бандура – 100 грн;

*Струнно-смичкові інструменти – 130 грн;

*Духові інструменти та клас циркового

мистецтва – 150 грн;

*Відділ образотворчого мистецтва – 200 грн.

Для пільгових категорій населення діятимуть ті ж самі правила оплати.

Діти з багатодітних сімей, з інвалідністю, із малозабезпечених сімей, сироти, позбавлені батьківського піклування та діти учасників бойових дій на Сході України можуть відвідувати заняття в музичні школі безкоштовно.

Діти одиноких матерів, тих, які нагороджені орденом «Мати-героїня», інвалідів праці 1 або 2 групи та вихованці, які навчаються грі одночасно на двох інструментах платитимуть 50% місячної вартості.

При наявності 2-х чи більше учнів із однієї сім’ї за першого учня оплата становить 100%, а за 2-го і наступних – 50%.