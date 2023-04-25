Аукціон з оренди гаражів у Тернополі – 28 квітня
Фонд держмайна запрошує Вас 28 квітня взяти участь в аукціоні оренди приміщення гаражів у м.Тернопіль.
🛠️ Актив без обмежень використання щодо цільового призначення, з наявною електрикою та в задовільному стані.
💰Стартова ціна — ₴ 136;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 27 квітня;
🗓 Дата аукціону — 28 квітня, https://bit.ly/3mLU9mt;
📏Площа — 135,7 м²;
📍Локація — Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 32.
↪️Детальніше про актив – https://bit.ly/3LfBtVy