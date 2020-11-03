Аварія на Тернопільщині: п’яний водій авто в’їхав у трактор

2 листопада о 20.06 бригада швидкої виїжджала у с. Трибухівці, на місце ДТП. Водій автомобіля, не впоравшись із керуванням на мокрій дорозі, в’їхав у трактор.

Унаслідок сильного удару постраждали водій та пасажир автівки. 22-річного пацієнта, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною тім’яної ділянки голови, у стані алкогольного сп’яніння та 20-річного пацієнта – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійно-рваними ранами повіки, у стані алкогольного сп’яніння, після наданої допомоги, шпиталізовано у Бучацьку райлікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.