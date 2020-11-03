Інфекційне відділення чортківської лікарні поповниться ще одним апаратом ШВЛ

Чортківська центральна комунальна районна лікарня днями отримає черговий новий апарат штучної вентиляції легень. Його встановлять у інфекційному відділенні лікарні. Апарат придбали за кошти платників податків громади. Його вартість – 600 тисяч гривень.

У нашому інфекційному відділенні це буде вже сьомий апарат ШВЛ (один із них на час критичного завантаження взяли із пологового будинку), і він вкрай необхідний для медичної установи. Особливо зважаючи на показники захворюваності на COVID-19, котрі стрімко ростуть. Більше того, ці апарати використовують не тільки при коронавірусі, але й при лікуванні та реанімації осіб з різними захворюваннями дихальної системи.

«Станом на сьогодні всі ліжкомісця інфекційного відділення зайняті. Всі шість апаратів штучної вентиляції легень задіяні цілодобово. Всі кисневі точки також. Лише за одну добу ми використовуємо 70 () балонів кисню», – лаконічно розповів про стан справ завідувач інфекційного відділення Ігор Шкварок.

Збільшення кількості апаратів ШВЛ – чи не найважливіше завдання зараз, так само як і збереження медичного персоналу. У жодному разі не можна допустити ситуації, коли кількість хворих на COVID-19, котрі потребують підключення до ШВЛ, перевищуватиме кількість наявних апаратів.

Вкотре наголошуємо – масковий режим, соціальна дистанція та часте миття рук з милом – головні та єдині засоби, які допоможуть вам не захворіти, а медикам впоратись кількістю інфікованих.