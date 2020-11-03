На Тернопільщині чоловік обпік обличчя та руки через вибух газової плити

2 листопада о 12.42 районна бригада швидкої виїжджала у с. Васильківці Гусятинського району, де рятувала 30-річного пацієнта. Чоловік відкрив конфорку газової плити, а тоді підпалив сірник…У результаті стався вибух і чоловік отримав серйозні термічні опіки. Із термічними опіками 2 ступеня, загальною площею ураження тіла 20%, опіками обличчя, шиї, верхніх кінцівок, грудної клітки потерпілого, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано у Копичинську райлікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.