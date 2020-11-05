Автопарк тернопільських рятувальників поповнився трьома новими аварійно-рятувальними машини на базі Ford Ranger

Тернопільська область: рятувальникам передали спеціальні аварійно-рятувальні машини на базі Ford Ranger

5 листопада матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилася трьома спеціальними аварійно-рятувальними машинами легкого типу САРМ-Л, на базі автомобіля Ford Ranger, загальною вартістю понад 10,5 мільйонів гривень. Придбали їх у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Основним завданням цієї техніки є швидка доставка рятувальників і спеціального обладнання до місця надзвичайної ситуації. Машини укомплектовані необхідним спорядженням, яке призначене для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод та надання допомоги постраждалим в ДТП, а також обладнанням для організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Очільник пожежно-рятувальної служби області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей відзначив, що рятувальники Тернопільщини мають позитивний досвід користування подібною спецтехнікою. Адже протягом 2019-2020 років аварійно-рятувальними автомобілями на шасі Volkswagen Crafter, Volkswagen Т6 та Ford Ranger поповнено автопарк Тернопільського та Чортківського гарнізонів. Закономірно, що цього разу ключі та номерні знаки від спеціальних аварійно-рятувальних машин вручили рятувальникам Кременецького, Бучацького та Зборівського районів. У зоні відповідальності всіх цих гарнізонів пролягають основні автомагістралі області – найбільш навантажені транспортні артерії, на яких виникає велика кількість дорожньо-транспортних пригод.

Також вищезазначеним підрозділам передали медичні укладки для комплектації автомобілів САРМ-Л.

«З допомогою цих легких й маневрених машин, обладнаних всіма необхідними інструментами для того, щоб рятувати людські життя, наші працівники можуть швидко дістатися до місця події. Це можливість надавати домедичну і протишокову допомогу постраждалим у результаті автопригоди, де боротьба за життя йде на лічені хвилини», – наголосив Віктор Маслей.

На завершення заходу всі присутні мали змогу ознайомитися з технічними характеристиками та оснащенням нових автомобілів САРМ-Л під час навчальних тренувань з ліквідації наслідків ДТП.