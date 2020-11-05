Священник Архикатедри Тернополя Роман Демуш отримав нове призначення

Стало відомо, що 3 листопада Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав видав декрет, згідно з яким священника Архикатедрального Собору Тернополя о. Романа Демуша призначено заступником голови Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді терміном на 3 роки.

У декреті повідомляється, що рішення прийнято відповідно до канону 114, пар. 2 Кодексу канонів Східних Церков, заслухавши думку владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, і взявши до уваги прохання владики Кеннета Новаківського, голови Душпастирської ради Патріаршої курії УГКЦ.

прес-служба архиєпархії