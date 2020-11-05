Тернополяни готові до самознищення

Думки про вибори.

По перше виграв вибори не п.Надал а байдужі, зневірені, продажні та необізнані.

Як би ті 60% виборців які не прийшли, виявили свою волю, такого результату у принципі не могло бути. Тому що то є люді які вже нікому не вірять і яким ця влада не подобається. Само вони складають контрольний пакет голосів. Тому реальний рейтинг Сергія Віталійовича 14 – 20%.

Але сталося те що сталося. Що це означає. До влади прийшли ті самі які вже були, тому змін у діях влади не буде.

Для Тернополя це буде мати катастрофічні наслідки у питаннях екології, безмежної забудови, зростання кількості торговельних «генделіків» ….

Багато депутатами сталі ті хто голосував за торф’яні котельні, зміни до генерального плану, забудову парків. Вони у принципі не мають права бути депутатами, бо зрадили громаді Тернополя.

Чому так приваблює депутатство, за яке не платять гроші, бо хочуть бути причетними до поділу ресурсів Тернополя, а також тому, що вони не відповідають перед законом, коли приймають рішення у супереч Законів України.

Як що би вони знали що за протиправні голосування наступить адміністративна та кримінальна відповідальність, такого би не було,

І такого конкурсу на депутатство теж не було би.

Важко зрозуміти людей які не побажали висловити позицію на руйнівні дії влади – нищення зелених площ, торф’яні котельні ….

Наслідки від того стосуються усіх, бо усі дихають повітрям, усі хочуть бути здоровими та жити комфортно.

Фактично ця частина громади міста погодилася на дії влади , які несуть лихо для усіх. Це інакше, як процесом самознищення не назвеш.

При такої пасивності влада може бути вічною.

При тому вибори показали, що активна громада може вирішувати питання, приклад команди Івана Сороколіта, які по при перешкоди здолали 5% бар’єр на виборах.

Шкода що не пройшли у депутати люді, які дійсно хотіли працювати для громади. Тому вважаю одне з головних завдань свідомих депутатів та громадськості за наступні 5 років вивести із стану байдужості оті 60%.

Не будьте байдужими, ні хто за нас не наведе лад у місті.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

05.11.2020р.