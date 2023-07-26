Батьки, учні, педагогічний колектив тернопільської гімназії просять врятувати їх навчальний заклад. Звернення

Ми, батьківський комітет, учні та педагогічний колектив Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка звертаємось до Вас за допомогою.

Наш навчальний заклад має 125-річну історію, з його іменем повʼязані такі відомі особистості, як Іван Пулюй, Іван Горбачевський, Олександр та Володимир Барвінські, Станіслав Дністрянський, Кирило Студинський, десятки, ба більше, сотні інших талановитих та непересічних, тих, хто творили та творять історію та сьогодення , тих, то були та є в майбутньому будуть науковою елітою України.

Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка декілька років поспіль входить в ТОП-100 закладів України та є безперечним лідером серед шкіл Тернополя за результатами ЗНО.

Станом на сьогодні, ТУГ намагаються реорганізувати шляхом злиття з Технічним ліцеєм.

Дане злиття неприпустиме з наступних причин:

​1.​Територіальна віддаленість корпусів. Навчальні заклади знаходяться на різних кінцях міста, що створить незручності як педагогічному колективу, так і учням та несе додаткову загрозу їхній безпеці та життю, особливо у воєнний час.

​2.​Дане злиття понесе за собою скорочення штату працівників обох навчальних закладів, що на сьогоднішній час є неприйнятним.

​3.​У кожного з цих навчальних закладів є своя унікальна історія становлення та розвитку, навчальна база, філософія та свій підхід до навчання учнів, які надзвичайно важливо зберегти. А при обʼєднанні закладів все це буде зруйновано та може негативно відобразитись на рівні освіти.

​4.​Наші діти проходять надзвичайно важкий період – навчання під час епідемії COVID-19, повномасштабного вторгнення. Педагогічний колектив та батьки намагаються зробити все від нас залежне і навіть більше, аби умови навчання, перебування в укриттях, масові ракетні атаки якомога менше вплинули на їх психологічний стані, не нашкодили фізичному та ментальному здоров’ю. Обʼєднання навчальних закладів для дітей теж є стресовим фактором, що може призвести до небажаних наслідків

​5.​Учні ТУГ, самостійно організувавшись, без відома батьків, вийшли на пікет під Міську раду, аби донести свою позицію, що не може не свідчити про те, що наше майбутнє – саме в них, вільних, світлих, щирих, нескорених. Давайте підтримаємо наших дітей і поселимо в них віру в те, що вони можуть бути почуті.

Тернопільська Українська гімназія – це самодостатній заклад, який відповідає усім вимогам, аби згідно статті 32 Закону України про повну загальну середню освіту і надалі існувати як самостійна одиниця, а у рамках виконання цього закону достатньо просто змінити назву закладу, при цьому залишивши її історичну складову ( «Академічний ліцей «Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка»)

Вважаємо, що рішення про злиття закладів Тернопільською міською радою 9 червня 2023 року було прийняте ПОСПІШНО, оскільки не проводилось попереднє обговорення з громадськістю та не було представлено перспективного плану розвитку та мапи реорганізації закладів освіти Тернополя (яких, до слова, немає і досі).

Батьківський комітет, педагогічний колектив та учні ТУГ виступають категорично проти такого злиття закладів та просять голову ВА Володимира Труша, Міністра освіти і науки України Оксена Лісового, нардепів у межах їхніх компетенції втрутитися та звернутися у відповідні інстанції з клопотанням про скасування рішення Тернопільської міської ради 8/26/14 від 9.06.2023 року. Подання необхідно внести до 28 липня 2023 року, оскільки саме тоді відбудеться сесія міської ради. Зволікання призведе до того, що рішення вступить в силу та процес набуде незворотного характеру.