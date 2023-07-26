Пошкоджено більше 100 будинків, повалені дерева, – негода наробила великої шкоди на Тернопільщині

Інформація про наслідки ускладнення погодних умов на Ку території Тернопільської області станом на 07:00 год. 26.07.2023

За наслідками несприятливих погодних умов (гроза, град та сильні пориви вітру) 25.07.2023 в Тернопільській області зафіксовано наступні негативні наслідки:

– 18:40 год. – автодорога Н-18 «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», на відрізку дороги від с. Нові Петликівці до с.Зелена Бучацької ТГ Чортківського району (5 км) було перекрито рух внаслідок падіння дерев. На місці події з метою розчистки дороги залучались: черговий караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління (1 од. техн., 5 чол о/с), підрядна організація «Технобудцентр» (1 од. техн., 5 чол о/с). Всього прибрано близько 10-ти дерев;

– 19:30 год. – сел. Гусятин Гусятинської ТГ Чортківського району вул. Незалежності, 32 а – пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 500 м кв.;

– 19:44 год. – сел. Гусятин Гусятинської ТГ Чортківського району вул. Б.Лепкого, на території лікарні впало дерево на проїзджу частину дороги. Залучався черговий караул 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління (1 од. техн., 4 чол о/с);

– 19:52 год. – м. Копиченці Копичинецької ТГ Чортківського району вул. 22 Січня, впало дерево на автодорогу. Залучався черговий караул 22 ДПРП 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління (1 од. техн., 3 чол о/с) ;

– 22:02 год. – с. Скомороше Білобожницької ТГ Чортківського району внаслідок граду пошкоджено покрівлі 70 будівель;

– 23:00 год. – с. Папірня Білобожницької ТГ Чортківського району внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 25 будівель;

– 23:00 год. – с. Звиняч Білобожницької ТГ Чортківського району внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 7 будівель.

– станом на 07:00 год. 26 липня в області відключено від електропостачання 35 населених пунктів, з них: Бучацька ТГ – 3 н.п., Гусятинська ТГ – 15 н.п., Зборівська ТГ – 9 н.п., Теребовлянська ТГ – 4 н.п., Чортківська ТГ – 4 н.п.

Всього від ГУ ДСНС у Тернопільській області на ліквідацію негоди 25 липня залучалось: 3 од. техн. та 12 чол. о/с. (прибрано 12 дерев).

У Копичинцях створили оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. 26 липня комісія міської ради розпочне прийом заяв на обстеження господарств для фіксації завданих негодою збитків.