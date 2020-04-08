14:27 | 8.04.2020
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Новини Тернополя 

Безкоштовна консультація лікаря онлайн. Катерина Яцук надає кваліфіковані рекомендації

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У зв’язку із карантином багато людей не мають можливості, або ж просто бояться відвідувати лікаря поліклініки чи приватного лікувального закладу, навіть якщо потреба в цьому є досить велика.

Варто пам‘ятати, що несвоєчасне звернення за медичною допомогою, або ж самолікування, може призвести до вкрай серйозних ускладнень.

Саме тому активісти “Сили людей”  пропонують безкоштовну консультацію лікаря онлайн. Ви можете описати фахівцю вашу проблему і отримати кваліфіковані рекомендації.

Консультує лікар-хірург, проктолог, головний лікар центру сучасної проктології «ПРОТОН КЛІНІК» (Proton Clinic) Катерина Юхимівна Яцук.

До лікаря можна звернутися з таких питань:
– будь-які захворювання шлунково-кишкового тракту;
– будь-які проктологічні патології;
– хвороби вен нижніх кінцівок;
– інші хірургічні захворювання.

Для отримання консультації просимо залишити заявку з номером вашого телефону у приватних повідомленнях сторінки.
Лікар зв‘язується з вами у зручний для вас спосіб (телефон, Viber, Skype, Телеграм).

Нагадуємо, що консультація онлайн несе інформаційний характер. На розсуд лікаря, особливо у випадку термінового обстеження чи стаціонарного лікування, вам може бути рекомендовано звернутися у лікувальний заклад. У такому випадку ви будете детально проінформовані як і у який медичний заклад Тернополя вам звернутися.

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