Безкоштовна консультація лікаря онлайн. Катерина Яцук надає кваліфіковані рекомендації
У зв’язку із карантином багато людей не мають можливості, або ж просто бояться відвідувати лікаря поліклініки чи приватного лікувального закладу, навіть якщо потреба в цьому є досить велика.
Варто пам‘ятати, що несвоєчасне звернення за медичною допомогою, або ж самолікування, може призвести до вкрай серйозних ускладнень.
Саме тому активісти “Сили людей” пропонують безкоштовну консультацію лікаря онлайн. Ви можете описати фахівцю вашу проблему і отримати кваліфіковані рекомендації.
Консультує лікар-хірург, проктолог, головний лікар центру сучасної проктології «ПРОТОН КЛІНІК» (Proton Clinic) Катерина Юхимівна Яцук.
До лікаря можна звернутися з таких питань:
– будь-які захворювання шлунково-кишкового тракту;
– будь-які проктологічні патології;
– хвороби вен нижніх кінцівок;
– інші хірургічні захворювання.
Для отримання консультації просимо залишити заявку з номером вашого телефону у приватних повідомленнях сторінки.
Лікар зв‘язується з вами у зручний для вас спосіб (телефон, Viber, Skype, Телеграм).
Нагадуємо, що консультація онлайн несе інформаційний характер. На розсуд лікаря, особливо у випадку термінового обстеження чи стаціонарного лікування, вам може бути рекомендовано звернутися у лікувальний заклад. У такому випадку ви будете детально проінформовані як і у який медичний заклад Тернополя вам звернутися.