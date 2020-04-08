Безкоштовна консультація лікаря онлайн. Катерина Яцук надає кваліфіковані рекомендації

У зв’язку із карантином багато людей не мають можливості, або ж просто бояться відвідувати лікаря поліклініки чи приватного лікувального закладу, навіть якщо потреба в цьому є досить велика.

Варто пам‘ятати, що несвоєчасне звернення за медичною допомогою, або ж самолікування, може призвести до вкрай серйозних ускладнень.

Саме тому активісти “Сили людей” пропонують безкоштовну консультацію лікаря онлайн. Ви можете описати фахівцю вашу проблему і отримати кваліфіковані рекомендації. Консультує лікар-хірург, проктолог, головний лікар центру сучасної проктології «ПРОТОН КЛІНІК» (Proton Clinic) Катерина Юхимівна Яцук. До лікаря можна звернутися з таких питань:

– будь-які захворювання шлунково-кишкового тракту;

– будь-які проктологічні патології;

– хвороби вен нижніх кінцівок;

– інші хірургічні захворювання. Для отримання консультації просимо залишити заявку з номером вашого телефону у приватних повідомленнях сторінки.

Лікар зв‘язується з вами у зручний для вас спосіб (телефон, Viber, Skype, Телеграм). Нагадуємо, що консультація онлайн несе інформаційний характер. На розсуд лікаря, особливо у випадку термінового обстеження чи стаціонарного лікування, вам може бути рекомендовано звернутися у лікувальний заклад. У такому випадку ви будете детально проінформовані як і у який медичний заклад Тернополя вам звернутися.