На самоізоляції в Гусятинському районі перебуває 445 чоловік

Станом на 8 квітня 2020 року у Гусятинському районі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляють в Гусятинській районій державній адміністрації.



√ На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 445 чоловік, 115 – знято з обліку.

√ Підозру на COVID19 виявлено в одного жителя району.

Працівниками КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» взято матеріал на дослідження в одного жителя Гусятинського району і відправлено в Тернопільський обласний лабораторний центр.

Хворий знаходяться на самоізоляції та перебуває під наглядом сімейного лікаря. Стан хворого задовільний.

√ Від початку карантину жителям району зроблено 22 експрес-тести на Covid-19.