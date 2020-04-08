14:30 | 8.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На самоізоляції в Гусятинському районі перебуває 445 чоловік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Станом на 8 квітня 2020 року у Гусятинському районі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляють в Гусятинській районій державній адміністрації.


√ На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 445 чоловік, 115 – знято з обліку.
√ Підозру на COVID19 виявлено в одного жителя району.
Працівниками КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» взято матеріал на дослідження в одного жителя Гусятинського району і відправлено в Тернопільський обласний лабораторний центр.
Хворий знаходяться на самоізоляції та перебуває під наглядом сімейного лікаря. Стан хворого задовільний.
√ Від початку карантину жителям району зроблено 22 експрес-тести на Covid-19.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *