14:26 | 8.04.2020
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Новини Тернополя 

У лікарнях Тернополя – 13 хворих на COVID-19, троє з них діти

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Станом на 8 квітня 10.00 загалом у лікарнях Тернополя – 13 хворих на COVID-19. Ще 6 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 8 квітня перебуває 8 хворих на COVID-19. Ще у 8 пацієнтів підозрюють коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 8 квітня на лікуванні перебуває 5 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Троє з них – діти. Загалом з лікарні вже виписали: 5 дітей і 3 дорослих. З підозрами на COVID-19 пацієнтів немає.

6 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Станом на 10 годину 8 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 6 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

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