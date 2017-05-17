Більше тисячі громадян скористалися послугами мобільних сервісних центрів МВС

У Головному сервісному центрі МВС підбили підсумки двох місяців роботи мобільних сервісних центрів МВС, послугами яких встигли скористатися мешканці містечок і селищ по всій країні. Сумарно мобільні сервісні центри здійснили 84 виїзди, побувавши у 18 областях.

Саме завдяки роботі мобільних сервісних центрів МВС послуги колишніх МРЕВ тепер можуть отримати громадяни на максимально широкій географії без перешкод: від міста Кам’янка-Бузька Львівської області до смт Мангуш, що знаходиться в зоні АТО. Активність громадян перевершила очікування: у перші місяці роботи надійшла 1471 заявка до органів місцевого самоврядування про необхідності отримання послуг, мобільні сервісні центри МВС надали 1159.

Найпопулярнішою послугою є реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. МСЦ МВС надають послугу вдвічі швидше ніж стаціонарні центри. А час заміни посвідчення водія складає від 7 до 20 хвилин.

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні центри, оснащені необхідним сучасним обладнанням, які виїжджають у віддалені населені пункти, де відсутні стаціонарні територіальні сервісні центри. МСЦ надають найпопулярніші послуги сервісних центрів: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Аби мобільний сервісний центр завітав у населений пункт, органи місцевого самоврядування мають звернутися до регіонального сервісного центру МВС з заявкою. В наступні місяці МСЦ МВС будуть збільшувати кількість наданих послуг, географію маршрутів та ефективність роботи, задля надання громадянам справді якісного державного сервісу.

Графік курсування, часи прийому мобільних сервісних центрів МВС та інтерактивну карту маршрутів можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua у розділі «Мобільні СЦ».

Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (044) 290-18-99 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.