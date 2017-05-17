Камера зафіксувала злодія, який обікрав тернопільського вчителя (фото)

Працівники Ланівецького відділення поліції розшукують невідомого, який скоїв крадіжку ноутбука з кабінету фізики районної загальноосвітньої школи імені Ю. Коваля. Злочин трапився 15 травня.

Крадій увійшов до школи через парадні двері. У приміщенні невідомий пробув близько 15 хвилин. За цей час зловмисник встиг пройтись по класах школи та в одному із кабінетів поцупив ноутбук марки DELL INSPIRION 3000 SERIES» .

Правоохоронці не виключають той факт, що підозрюваний причетний до вчинення аналогічних злочинів в приміщеннях інших державних установ.

Камера відеоспостереження, встановлена на приміщенні закладу, зафіксувала зловмисника.