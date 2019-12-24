Біля педагогічного університету чергова земельна схема

На тернополян, що живуть на мікрорайоні «Дружба», очікує чергове ущільнення житловою багатоповерховою забудовою.

Як “законно” у три кроки рідкісну і дорогу земельну ділянку зеленої зони безкоштовно віддати потрібним будівельникам:

Крок 1.

15 грудня 2017 року міський голова Сергій Надал й депутати одностайно голосують рішення №7/21/202 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки площею до 0,0428га безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку громадянину Федаку Павлу Михайловичу.

Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4575.html

Крок 2.

15 червня 2018 року народні обранці знову ж таки одностайно голосують рішення №7/25/191 про затвердження вище згаданого проекту про передачу земельної ділянки безкоштовно у власність.

Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/21213.html

Крок 3.

5 квітня 2019 року міський голова з депутатами втретє одностайно голосують рішення №7/33/121 про (УВАГА!!!) ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ земельної ділянки площею 0,0428га (кад. номер 6110100000:13:008:0198) під будівництво та обслуговування вже БАГАТОКВАРТИРНОГО житлового будинку за адресою вул.Кривоноса-Громницького.

Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/28580.html

Вкотре закликаємо міського голову Сергія Надала та депутатів усіх партій припинити ганебну практику оборудок з безкоштовним відчуження цінних земельних ресурсів громади міста, зменшення зелених зон та загрозливої ущільненої забудови.

Сила Людей Тернополя