Найтоповіші події 2019 року

Добігає до завершення 2019 рік. Яким він був для нашого краю? «Погляд» вирішив підбити підсумки крізь призму найзнаковіших подій, публікації про які найбільше читали та найбільше обговорювали.

Позитив року

Осучаснення скверу на вул. Чорновола, який є свого роду візиткою міста. Ця вулиця – перше, що бачать гості Тернополя, прямуючи в місто із залізничного вокзалу.





На початку робіт Тернопільська міськрада заявляла, що фонтан «Кульбаба» демонтують, чим викликала несприйняття жителів міста. Тож фонтан таки лишили. На реставрацію фонтану витратили 0,8 млн грн (це принаймні більш зрозуміла витрата коштів, ніж «розпилення» 1 мільйону на скандальний проект у дусі радянського соцреалізму під гордою назвою «Пам’ятник вчителю»).

Гарно змінили простір довкола фонтану, на вул. Чорновла з’явилася велодоріжка, сучасні ліхтарі. А ось вмонтована у тротуар підсвітка місцями припинила функціонувати одразу після відкриття, що є характерним для Тернополя. Після помпезного відкриття ні владу міста, ні управління ЖКГ стан і функціонал нововідкритих об’єктів уже чомусь не цікавить.

Вибір року

Тернополяни обрали нардепом абсолютно невідому їм засуджену особу – представника «Слуги народу» Андрія Богданця. Причини такої дивовижі можна шукати як у загальнодержавній істерії з підтримки ЗЕ-комнади, так і розпорошенням голосів більш мислячого електорату між потенційними лідерами перегонів: добре впізнаваним Степаном Барною та Максимом Черкашиним, який напередодні виборів осідлав доволі потенційний на той час бренд «Голосу».

Більше правди про свого обранця Богданця тернополяни дізналися лише останнім часом, коли недруги розповіли деталі його судимості. І ця розповідь, як виявилося, має дуже мало спільного із версію самого нардепа. З’ясувалося, що лише згадка про двох дітей і службу в АТО допомогла Богданцю ухилитися від реального покарання і отримати два роки обмеження волі з одним роком випробувального терміну за травмування чоловіка під час бійки.

Врешті «зірковий» час Богданця наблизили колишні депутати Тернопільської облради, влаштувавши «махач» в кулуарах парламенту. Після цього боєць батальйону “Січ” Аркадій Піщанський відкрито заявив, що Богданець у складі батальйону був всього впродовж місяця, при цьому навіть, начебто, не воював на передовій, а лише куховарив за 20 км від фронту.

Громадська активність

Тернополяни відстояли літній пляж біля «Динамо» від забудови. Під сумнівний «інвестпроект» встигли вирубати дерева, та коли тернополяни стали на захист улюбленого місця відпочинку тисяч людей, в мерії вирішили дали «задню», зважаючи, що на носі вибори, а будівельних скандалів і так вистачає. Звісно, не можна виключати, що до забудови парку Шевченка у разі виграшу на місцевих виборах команда Надала ще повернеться.













Наприкінці року суд за позовом активістки Юлія Мамчак скасував містобудівні умови та обмеження так званого соціально-спортивного центру “Вулична академія” у парку Нацвідродження. Це – чимала перемога, хоча попереду ще суди щодо знесення самочинного будівництва та скасування інших документів мерії, які регламентують скандальне будівництво, проти якого проводили десятки протестних акцій. На противагу забудовники крім підтримки влади та поліції ще й залучили тітушок.



Варто згадати і виграш в суді адвоката Ростислава Небельського, який відстоював необхідність скасувати незаконні тарифи у громадському транспорті Тернополя. Однак мерія продемонструвала, що на рішення судів їй начхати. Містяни досі продовжують їздити за економічно не підтвердженими тарифами.

Персона року

Не призначається. На жаль, ніхто з духовних осіб, з активістів, політиків, чиновників чи громадських діячів цьогоріч нічим не здивував, як і не проявили себе на стільки, щоб бути відзначеним як персона року.

Найяскравішим негативним персонажем, який щороку додає (правда тільки в негативі), залишається міський голова. Він би міг претендувати на перемогу в номінації «Стабільність року». Але за браком такої номінації таки залишиться поза рейтингом.

Розчарування року

Депутатський корпус міської ради все більше стає схожим на театр маріонеток. Карабас Барабас вміло тягає за ниточки, безхребетні слухняно мотиляються в заданому напрямку. Жадоба до наживи, комфорту або мрії про переобрання на новий термін – цього вистачило, щоб депутати забули про інтереси міста. Більше того, тепер ніхто не дозволяє собі сказати і слова, яке б могло осквернити «його величність» й прозвучати в розріз з «політикою партії».

Але якщо ляльковод вже давно заробив на розкішне життя в якійсь з розвинутих країн, то депутатам, в їх більшості, зі своїми сім’ями доведеться залишатися жити у рідному Тернополі. Із його регулярними заторами, ущільненими забудовами, «обрізаними» парками, засиллям МАФів на вулицях і вщент запущеною комуналкою.

Однак, голосуючи за безкоштовну передачу чергової земельної ділянки або підтримуючи будь-яку іншу сумнівну ініціативу, від якої аж разить відкатами, депутати, схоже, не надто думають про майбутнє. А воно доволі примарне.

Провали року

Відремонтувати Гаївський міст до кінця року так і не вдалося, тож тисячі водіїв змушені і далі миритися з дискомфортом. На додачу, не витримують критики і транспортні розв’язки у самому місті. Сергій Надал і команда намагаються провали у реалізації масштабних інфраструктурних проектів приховувати під шаром пудри зі святкових ілюмінацій та нової бруківки. Однак пудрити мізки тернополянам стає все складніше і складніше. Адже коли через сильний дощ чи сніг паралізовується рух транспорту – тут уже не до блиску лампочок. Як і не до казкових оповідок про здобутки з монітору у тролейбусі.

У місті щороку погіршується стан системи водовідведення, дощі зумовлюють потопи в різних ділянках міста. Найчастіше страждають від підтоплень вулиці Оболоня, Стадникової, Галицька, Злуки, Збаразька, Крушельницької. Після інтенсивних дощів затоплює навіть прибудинкові території.

При цьому не робиться жодних кроків щодо модернізації системи водовідведення. Начальник управління ЖКГ Олег Соколовський лише з року врік констатує, що ситуація лише погіршуватиметься. При цьому прямо каже, що частково в затопленні міста винні забудовники та всюдисуща бруківка. Адже відкриті території, які раніше вбирали в себе воду, тепер забудовані будинками, а діюча каналізаційна система не в силі впоратися із зростаючими навантаженнями.

Вихід – в модернізації, однак на це потрібно мільйони. В управління ЖКГ розводять руками, мовляв таких коштів в бюджеті немає. Що не заважає владі міста роздавати безкоштовно земельні ділянки потрібним людям. Якби ці ділянки продавали з аукціонів, знайшлися б мільйони і на модернізацію системи водовідведення, і на інші інфраструктурні проекти.

«Земельна» схема року

Цьогоріч мерія запровадила нову схему, через яку Тернопіль потенційно втратить мільярди. Спочатку на ділянці ставлять МАФ, згодом для його обслуговування безкоштовно відводять чималі земельні ділянки, на яких можна побудувати будинок.

Найскандальнішим було рішення, прийняте депутатами у жовтні, коли у самому центрі міста на вул. Шептицького виділили майже 500 м кв під обслуговування МАФу, якого навіть не було.

Вбивство року

У квітні у власній квартирі виявили мертвою 27-річну тернопільську татуювальницю Тетяну Підващецьку. На тілі загиблої судмедекперт нарахував понад 50 ножових поранень.

Невдовзі підозрюваного у вбивстві Андрія Горбатюка затримали у Львові, де він хотів вчинити самогубство. У скоєному чоловік зізнався.

Тетяна доклалася до створенні демонського образу свого товариша. Андрій зробив собі вуха, як у ельфа, відточив вампірські ікла, залив білки очей чорною фарбою. Власне на шиї жертви виявили окрім порізів і слідки від іклів.

На суді підозрюваний пояснив, що напав на подругу через панічну атаку, які в нього були після перебування в реабілітаційних центрах. Там він лікувався від наркоманії.

Теракт року

Зранку 4 вересня на подвір’ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали серйозні травми. Зокрема потерпілому, який взяв до рук коробку з вибухівкою, довелося ампутувати частину кисті, його дружина втратила око.

Через кілька днів після теракту поліція оприлюднила відео, на якому видно підозрюваного. Втім, наразі навіть виконавця не знайшли.

Можна прогнозувати, що до замовників справа взагалі не дійде, оскільки неофіційно люди називають надто відомі прізвища. У таких випадках поліція демонструє цілковиту безпорадність, що демонструє справа з вбивством кременецького активіста Віталія Ващенка.

Перфоменс року

Театралізована екскурсія з нагоди Дня міста, під час якої цікаво і динамічно розповіли про найцікавіші строфіки з історії Тернополя. Чудова ініціатива, збирає чимало людей. Інтригуючі розповіді, костюмовані герої – таке запам’ятовується.

Дуже вдала ідея на відміну від примітивних попойок в центрі міста, які маскують під назвами «гастрономічних фестивалів» чи «Файного зимового містечка».

Несподіванка року

Тернопільска «Нива» несподівано стала лідером групи у Другій лізі. При цьому команда має всі шанси припинити існування вже на початку наступного року через фінансові труднощі.

Рекорд року

1 грудня в холодну пору Василь Шевчук босим(!!!) в одних шортах пробіг 27 км навколо Тернопільського ставу. Як каже чоловік, рекорди він встановлює для популяризації здорового способу життя.





Курйоз року

10 разів збивали водії обмежувач на Гаївському мості. При цьому нищили як свої автомобілі, так і сам обмежувач. Встановили обмежувач на початку ремонтних робіт, щоб на аварійний міст не заїжджали автомобілі висотою понад 2,5 м.



