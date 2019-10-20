Біля Тернополя затримали шкідника (відео)

Незаконний злив нечистот на околицях Тернополя зафіксували представники ГО «Скеля»,- про це йдеться у повідомлення на стоірнці організації.

В п’ятницю 18 жовтня 2019, близько 12:00 год. на вулиці Яблунева, 3 був помічений трактор з цистерною спеціалізований напівпричіп (асенізатор), водій якого, як пізніше стало відомо, без будь-яких на те дозвільних документів, надавав послуги по викачуванню рідких побутових відходів. Систематично, незаконно зливав нечистоти на поле, поблизу колишньої бригади мікрорайону «Кутківці».

Чоловіка затримали «на гарячому», а саме під час зливу.

Унаслідок порушення природоохоронного законодавства було викликано екологів та правоохоронців для притягнення винних осіб до відповідальності. У діях порушника містяться ознаки правопорушень, відповідальність за які, передбачена ст.52 КУпАП «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель», ст.82 КУпАП «Порушення вимог щодо поводження з відходами…», ст.164 КУпАП «Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання…», ст.152 КУпАП.