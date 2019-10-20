На Тернопільщині поховали 15-річну дівчинку, яка випала з маршрутки (відео)

Сьогодні поховали 15-річну Наталю Цар у селі Криве, що в Скалатській територіальній громаді.

Розповіла “Новинам” Тернопільської філії Суспільного староста цього села Оксана Валійо. За її словами, попрощатися із загиблою прийшли близько 500 осіб. Дівчину поховали на місцевому кладовищі. Родичі дівчини відмовилися від коментарів.

18 жовтня 15-річна дівчина випала з рейсового автобуса. Це трапилося близько 15:00. Дівчина їхала з Тернополя додому на автобусі 192-м номером рейсу Кам’янець-Подільський-Тернопіль. За словами Оксани Валійо, цим рейсом їхали до села Криве двоє її односельчан.

Разом з дівчиною їхала Марія, жінка відмовилась називати своє прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Роман Малюк повертався додому із Тернополя, показав білет, який купив на автостанції.

На місце події медики Скалатської підстанції швидкої допомоги прибули за 10 хвилин, розповів завідувач цієї підстанції Петро Швець. За його словами, лікарі констатували смерть до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів Новинам, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Це порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавленням волі від п’яти до десяти років.