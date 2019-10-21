У Тернополі назріває ще один “гарячий” земельний скандал

Загроза забудови останньої зеленої зони поблизу “Жовтої церкви”

У неділю, 20 жовтня, поблизу кільцевої розв’язки “Рогатка” (вулиці Живова, Стадникової, Микулинецька) з ініціативи місцевого мешканця й одного з лідерів Сили Людей Тернополя Ростислава Прохира відбулись збори активних мешканців будинку вул.Стадникової, 1 та сусідніх з приводу загрози забудови великої зеленої зони мікрорайону “Оболоня” шляхом надання в приватну власність відповідної земельної ділянки.

У зборах взяло участь близько 50-ти тернополян, які обговорили й підписали спільне звернення до міського голови й депутатів з проханням відмовитись від задуму передачі суспільно цінної земельної ділянки в приватні руки.

Зазначимо, що наприкінці липня цього року депутати майже одностайно дали дозвіл на розробку проекту землеустрою приватній особі по вище згаданій земельній ділянці “під садівництво”. Зараз на сайті міськради вже оприлюднений проект рішення щодо затвердження проекту відведення землі в приватну власність, який може бути прийнятий навіть на найближчій сесії.