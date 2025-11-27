Тернопіль: бійка на святкуванні дня народження дитини закінчилася смертю чоловіка

Повідомлення про бійку в Тернополі на бульварі Данила Галицького надійшло на спецлінію поліції 27 листопада близько 2:30 ранку. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги. Лікарі, оглянувши тіло одного із чоловіків, констатували його смерть. Співробітники Тернопільського райуправління поліції затримали підозрюваного.



У ході перевірки стало відомо, що жителька Надвірної разом зі своїм знайомим приїхала до Тернополя на святкування дня народження похресника. Під час застілля між гостем та співмешканцем господині помешкання виникла суперечка. 12-річний іменинник злякався та зателефонував до дядька. Останній прийшов до квартири й почав з’ясовувати причини образ. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку.



Дядько хлопця розпочав завдавати удари гостю по тілу. Далі бійка продовжувалася у підʼїзді, а завершилася на вулиці. Очевидці викликали поліцію та швидку. Проте медики констатували смерть 65-річного жителя Одеси.



Фігуранта слідчі поліції затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 30-річному нападнику, уродженцю Запорізької області, інкримінують ч. 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про оголошення підозри чоловікові та обрання йому міри запобіжного заходу.



Триває слідство.







