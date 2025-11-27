Укрзалізниця організує рух поїздів між Львовом та Києвом щогодини

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, Укрзалізниця запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.



Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів — Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для “позапікового” періоду.



📌 Тактовий рух — це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.



Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана — поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам’ятати.



Для залізниці ж модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Поділіться:









