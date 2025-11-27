У Тернополі 28 листопада зберуться на щомісячну молитву за полеглих захисників

28 листопада у Тернополі відбудеться поминальний молебень «Світло молитви в темряві війни» на вшанування полеглих захисників і захисниць України. Захід розпочнеться у п’ятницю о 9:00 у парку Тараса Шевченка, біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». Повідомляє тернопільська міська рада.

До спільної молитви запрошують усіх охочих тернополян. Під час молебню духовенство різних релігійних конфесій разом з учасниками згадають імена Героїв, які загинули у листопаді, та подякують їм у молитві за мужність і самопожертву.

Нагадаємо, поминальні заходи такого формату у Тернополі проводять щомісяця – в останню п’ятницю. Мешканці громади збираються, щоб спільною молитвою вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.