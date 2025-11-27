Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Померла Адріана Унольт після дев’ятиденної боротьби за життя

Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль, повідомляють у тернопільській міській раді. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, – поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.



Дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.

Світла пам’ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе.

Станом на 27 листопада кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 34 осіб, серед них 7 дітей. Поранено 93 людини, у тому числі 17 дітей.

Шість осіб досі вважаються безвісти зниклими. На місці подій виявлено фрагменти тіл, щодо яких проводиться експертиза.

У Тернополі слідчі та кінологи продовжують пошук безвісти зниклих серед сотень тонн уламків будівель і знищених автомобілів, звезених із місць ракетних ударів на вулицях Стуса та 15 Квітня.