Соціальна педагогиня з Тернопільщини Наталія Бойчук-Дульгер стала переможницею національної премії «Вчитель року 2025»

У Тернопільській області визначили переможницю національної премії Goncharenko Centre’s Teachers Award. «Вчителем року 2025» стала соціальна педагогиня Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько Наталія Бойчук-Дульгер. Саме вона набрала найбільшу підтримку за результатами відкритого голосування.

Наталія Бойчук-Дульгер свідомо обрала шлях соціального педагога, аби підтримувати дітей у складних життєвих обставинах і допомагати їм гармонійно розвиватися. У ліцеї вона займається діагностикою соціально-психологічного клімату в класах, проводить профілактику булінгу, емоційного вигорання, організовує тренінги з розвитку емоційного інтелекту, толерантності та самоповаги. Працює з дітьми з кризових сімей, налагоджує взаємодію між учнями, педагогами та батьками, бере участь у створенні безпечного освітнього середовища.

Серед важливих результатів своєї роботи педагогиня відзначає запровадження системної профілактики булінгу, програму психолого-педагогічного супроводу дітей із кризових сімей, підвищення рівня соціальної компетентності учнів і формування партнерських стосунків із батьками. Вона наголошує: соціальний педагог стоїть на межі освіти, психології та соціальної роботи, і саме ця синергія дозволяє реально впливати на життя підлітків у період їх становлення.

«Я працюю соціальним педагогом у ліцеї, і для мене це не просто професія — це покликання. Я хочу бути тим фахівцем, який допомагає підліткам знайти себе, відчути підтримку й повірити у власні сили. У центрі моєї роботи завжди дитина, її гідність і право на розвиток. Найцінніше для мене — бачити, як учні змінюються: стають упевненішими, відкритішими, щасливішими. Саме ці моменти підтверджують, що я на своєму місці», — каже Наталія Бойчук-Дульгер.

Більше про переможницю — у її візеовізитівці. Далі на неї чекає участь в урочистій церемонії нагородження в Києві, яка відбудеться в грудні на базі Гончаренко центру Київ (вул. Жилянська, 68).

Премія «Вчитель року 2025» реалізується командою освітньо-культурної мережі Гончаренко центрів, що працює з учителями в громадах по всій Україні та підтримує їхні ініціативи. До фіналу від Тернопільської області також увійшли Тетяна Головченко та Тетяна Богатинська.