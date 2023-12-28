Чекає на «рускій мір»: корумпована суддя Андрусик повернула московському патріархату пів гектара землі під церкву в Тернополі

Суддя Господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик стала на захист московської церкви. Під час позову Тернопільської єпархії УПЦ МП до Тернопільської міської ради служителька Феміди стала на бік московських попів і дозволила їм надалі користуватися землею, яка належить громаді. І це в той час, коли в Україні триває кровопролитна війна, коли московські попи підло зраджують наших воїнів, здаючи їхні позиції окупантам, відмовляються ховати загиблих українських солдат і прямо закликають росію захопити українські території, – про це йдеться на сайті Ровесник.

Під головуванням Надії Андрусик 22 грудня відбулося судове засідання у справі № 92129023 за позовом Тернопільської єпархії УПЦ МП до Тернопільської міської ради стосовно діяльності Московського патріархату на території храму на вул. Коновальця, 1

Нагадаємо, що на 17 квітня депутати на сесії Тернопільської міської ради Тернопільській єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1. Пояснюючи своє рішення, депутати наголошували на тому, що зараз в Україні триває війна, і дивно те, що досі в західній Україні діють такі осередки російської ФСБ.

На ділянці площею понад пів гектара розміщений храм Надії, Віри, любові та матері їх Софії, який слугує центром для Тернопільської єпархії УПЦ МП. Більше того, від початку війни саме під цих храмом неодноразово відбувалися протести тернопільської молоді, яка виступала щодо повної заборони московського патріархату не лише в Тернополі, але й в Україні.

Представники Тернопільської єпархії УПЦ МП з таким рішення міської ради не погодилися. В коментарі «Суспільне.Тернопіль» секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан розповів, що їхні юристи звернулися у відповідні органи, процес вже іде. Вочевидь, представник УПЦ МП Стефан Балан мав тоді на увазі позов до Господарського суду Тернопільщини.

Судові процеси тривали майже рік. Головувала на засіданні суддя Надія Андрусик. Суд відбувався без зайвої уваги, ЗМІ не висвітлювали його. І ось тернопільська громадська активістка Юлія Мамчак повідомила, що 22 грудня, в передсвятковий період, суддя Надія Андрусик стала на захист УПЦ МП і прийняла рішення, згідно до якого повернуто в користування земельну ділянку Московському патріархату…

Більше того, за свідченнями активістів, які були на судовому засіданні – судове рішення Надія Андрусик приймала під час повітряної тривоги, все робила поспіхом, хоча мала б перервати засідання і перейти укриття.

Цікаво було б дослідити мотиви судді , яка так наполегливо поспішає прийняти рішення на користь московського патріархату, що йде в супереч рішенню громади, яка ще на початку 2023 року сказала своє слово проти московської церкви, а депутати в свою чергу заборонили діяльність УПЦ МП на території Тернополя.

Таким чином, суддя Андрусик відновлює церкві московського патріархату право на землю, розміщену в історичній частині Тернополя для продовження поширення у Тернополі впливу російської православної церкви та «руского міра» у сам розпал війни.