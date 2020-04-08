Через потепління у Тернополі частково перекриють подачу гарячої води

У зв`язку з великою різницею температур в нічний та денний період доби та можливістю прогнозованого пониження температури зовнішнього повітря з 11 квітня, опалювальний період не завершується у Тернополі. Теплопостачання буде здійснюватися відповідно до температурного графіка. Про це повідомляє Тернопільміськтеплокомуненерго.

У зв`язку з цим, для недопущення перегріву приміщень в денний період доби, підприємство буде подавати гарячу воду: понеділок, середа, п`ятниця з 17:30 до 23:00 год; вівторок,четвер, субота, неділя з 6:00 до 10:00 год та з 17:30 до 23:00 год.

Після закінчення опалювального сезону гаряча вода буде подаватися згідно графіку відповідно до рішення виконавчого комітету №981 від 10.06.2010р.

Нарахування за послуги теплопостачання буде здійснюватися відповідно до температури зовнішнього повітря, при температурі вище +8 °С нарахування не здійснюється.