Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок 16 листопада через обстріли є знеструмлення споживачів у шести областях, серед них — Тернопільська.

Про це повідомили в енергетичній галузі.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання в частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження електропостачання. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Крім того, вранці графіки аварійних відключень застосовували у Харківській та Полтавській областях.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії жителям Тернопільщини радять перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу.