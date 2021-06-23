Через спеку на дорогах Тернопільщини обмежили рух вантажівок

Через спекотну погоду на території Тернопільської області ввели температурний режим.

Якщо температура повітря вдень сягатиме вище 28°C, рух вантажного транспорту, вага якого перевищує 24 тонни, буде тимчасово обмежений. Про це повідомила Патрульна поліція Тернопільської області 22 червня.

Окрім того, патрульні спільно з працівниками Укртрансбезпеки перевірятимуть вантажні транспортні засоби на автомобільних дорогах загального користування в період підвищення температури повітря понад 28°C”.

Список місць, де можна перечекати спеку, доступний за посиланням.