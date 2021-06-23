Чоловіку, який стріляв по людях на зупинці громадського транспорту, дали рік умовно
Тернопільський міськрайонний суд своїм вироком, винесеним цими днями, залишив на волі тернополянина, який стріляв по людях на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє Номер Один.
В ході слухань було встановлено, що ввечері 5 грудня минулого року обвинувачуваний перебував у салоні «Вольво» на передньому пасажирському сидінні. Авто рухалося проспектом Степана Бандери в бік центу міста.
Проїжджаючи повз зупинку громадського транспорту, яка знаходиться на пр. С. Бандери 12, тернополянин раптом відкрив вікно і вистрілив із пневматичного пістолета у незнайомця, який очікував транспорт, при цьому влучив йому у плече.
Внаслідок цього у потерпілого діагностували одиночне поранення м`яких тканин правого плеча у вигляді рани по зовнішній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я.
Обвинувачений (одружений, батько двох неповнолітніх дітей, непрацюючий і несудимий) в суді щиро розкаявся, а також відшкодував завдану шкоду потерпілому.
Суд визнав тернополянина винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України та призначив йому за даним кримінальним правопорушенням узгоджене сторонами покарання у виді 3 років і 6 місяців позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку на один рік.
Вирок також ще може бути оскаржений в апеляційній інстанції.