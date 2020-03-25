Червоні очі можуть бути ознакою коронавірусу, – CNN

Медсестра, яка доглядала за пацієнтами з коронавірусом в Сіетлі, сказала, що у всіх була однакова ознака – червоні очі.

Про це пише видання CNN з посиланням на слова Челсі Ернест, яка працює у Вашингтоні. Медсестра заявила, що саме очі були “єдиною і найважливішою” ознакою для розуміння того, що в людини Covid-19.

“У них, як… очі з алергією. Біла частина ока не червона, у них почервоніння навколо очей”, – пояснила медсестра.

Додамо, що у Центрах контролю та профілактики захворювань (CDC) не додали червоні очі у перелік симптомів коронавірусу.

Найчастіше пацієнти з Covid-19 мають лихоманку, кашель, задишку, біль у грудях. Однак Американська академія офтальмології надіслала повідомлення про те, що вірус може також викликати кон’юнктивіт, – повідомляє 24канал.





