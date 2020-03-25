Привлечение и поддержание внимания клиентов в стоматологическом бизнесе 

Если раньше успех в стоматологическом бизнесе зависел чисто от того, насколько качественно заведение предоставляет услугу, то сейчас времена кардинально изменились и клиенты принимают во внимание любую мелочь. Это полнота предоставляемых услуг, удобство местоположения, уровень сервиса, наличие информации о заведении в сети интернет и возможность получения полноценной качественной консультации по своему вопросу. Стоматологические кабинеты открываются по всей стране, но многие из них не выдерживают большой конкуренции и вынуждены сдать свои позиции.

Привлекаем внимание – какая реклама эффективна для стоматологической отрасли

Можно найти хорошие статьи про продвижение стоматологической клиники в сети интернет, но стоит руководствоваться советами с блогов востребованных компаний, которые готовы делиться своим опытом, а не собирать всевозможный интернет мусор. Важно продумать рекламную концепцию и придерживаться плана, разработанного самостоятельно или с помощью стороннего специалиста.

Есть отличия между офлайн и онлайн рекламой, которые важно учитывать, но вот несколько общих советов, которые точно позволят привлечь и удерживать внимание клиентов стоматологического бизнеса на вашем предложении:

позаботьтесь о привлекательном внешнем виде вывески вашего заведения и его внутреннего оформления, ведь именно они будут фигурировать на всех рекламных фотографиях;

стоит обязательно запускать рекламу в людных местах, а если проект запускается через интернет, обязательно настроить геолокацию, чтобы она действовала на потенциально заинтересованных клиентов;

не стесняйтесь проводить мастер классы вживую, они позволят привлечь локальную аудиторию и заявить о вас как о настоящем профессионале, который не боится делиться информацией;

отслеживайте вовлеченность клиентов и пробуйте разные подходы к рекламе, чтобы быть популярнее, успешнее и интереснее конкурентов.

Сейчас, когда все двери перед владельцами бизнеса открыты, важно быстро сориентироваться в предпочтениях клиентов и предоставить им ту услугу, в которой они нуждаются. Привлечь внимание клиентов это только полдела, важно удержать его, а поэтому придется позаботиться об обратной связи и предоставлении индивидуального подхода. Это нереально без отслеживания активности и учета посещений, так что стоит заняться этой и другой работой.

Что еще можно сделать для привлечения клиентов

Стоматологический бизнес приносит прибыль только в том случае, если владелец готов развиваться и расти, предоставлять высококачественные услуги и быстро ориентироваться в стремительно меняющихся тенденциях современного рынка. Сильно помогает в процессе управления стоматологическим кабинетом специальное программное обеспечение. Оно автоматизирует некоторые процессы и позволяет забыть о бумажной волоките и сложностях. Например, специальное CRM для стоматологии позволяет вести базу пациентов, управлять записью клиентов, поставками и получать актуальную статистическую информацию.

Сейчас больше доверия вызывают стоматологические кабинеты, которые ведут активную социальную жизнь, имеют свой сайт, делятся на нем основной информацией, периодически пополняют раздел новостей и блог. Еще один дополнительный плюс собственного сайта – наличие в открытом доступе ценовой политики компании, чтобы клиенты сразу могли оценить уровень сервиса и понять, подходит им подобное предложение или нет. Но сейчас все меньше внимания уделяется ценовой политике. Лечить зубы дорого, но оправданно, именно поэтому люди и отправляются за услугами к частным стоматологическим кабинетам.