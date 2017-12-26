Чого бажають тернополяни в Новому році? (Результати опитування)

Удачі, миру, процвітання, квартиру, авто чи яхту – чого бажають українці собі та своєму місту в новому році? Команда ВІ «Активна Громада» дізналася в мешканців міста Тернополя про їхні прагнення. 25 грудня 2017 року відбулася акція «Ялинка свідомості та активності, або Чого бажають українці в новому році».

Мета акції – актуалізувати питання цінностей, свідомого вибору та дізнатися думку про те, що ж насправді українці хочуть побажати собі та своїм громадам у новому році.

На центральній площі Тернополя стояла ялинка свідомості та активності. Дерево прикрашене різнокольоровими кульками з написами активності українців, а у різнокольорові порожні кульки мешканці вписали свої побажання місту, громаді на 2018 рік.

Серед побажань найпоширенішими були: «Щастя», «Святкового настрою», «Щоб всі були щасливі та здорові», «Щастя, благополуччя, життєвих успіхів», «Здійснення всіх бажань, веселого новорічного настрою», «Миру й любові», «Розвитку та небайдужості».

Біля ялинки активісти спілкувалися з перехожими, фотографували їх на фоні ялинки та Діда Мороза, а також підписувати петицію про невідворотність покарання за порушення виборчого законодавства. Усі активні та позитивні учасники акції отримали новорічні магніти «Активної Громади».

Довідка. Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» – об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціатива створена в рамках діяльності ГО «ВГО «Інститут «Республіка». .

Проект «Активна Громада: право вибору» впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).