7 летальних випадків: на Тернопільщині COVID-19 не відступає. Офіційно
267 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7 (жінка 71 р. м. Тернопіль, жінка 59 р. Чортківський район с. Михайлівка, жінка 84 р. Чортківський район смт Скал-Подільська, чоловік 59 р. м. Тернопіль, жінка 58 р. Тернопільський район с. Івачів-Горішній, жінка 84 р. м. Тернопіль, чоловік 78 р. Чортківський район с. Переволока)
одужало – 149 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 466
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 50005 осіб;
одужало – 42511 осіб;
летальних випадків – 700 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5424 (4817 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1161 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 29858 (25499 одужало, 383 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13748 (11654 одужало, 175 летальних)
– Чортківський район – 14723 (12195 одужало, 240 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2118 (1663 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Будки – 1
• с. Велика Горянка – 1
• с. Крижі – 1
• с. Лосятин – 2
• с. Розтоки – 1
• м. Ланівці – 2
• с. Борсуки – 2
• с. Соколівка – 1
• с. Кудлаївці – 1
• с. Підгайці – 1
Тернопільський район (152 особи):
• м. Тернопіль – 45
• м. Бережани – 8
• с. Краснопуща – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Пліхів – 1
• с. Рибники – 1
• с. Урмань – 1
• с. Шайбівка – 3
• м. Збараж – 6
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Шимківці – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• смт Козова – 8
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Геленки – 2
• с. Купчинці – 1
• с. Теофіпілка – 2
• смт Підволочиськ – 8
• с. Качанівка – 1
• с. Климківці – 1
• с. Мислова – 1
• с. Пальчинці – 2
• с. Скорики – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Токи – 1
• м. Підгайці – 1
• с. Боків – 1
• с. Мужилів – 4
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 2
• смт Дружба – 1
• с. Дворіччя – 2
• с. Довге – 1
• с. Деренівка – 2
• с. Заздрість – 2
• с. Золотники – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Налужжя – 2
• с. Соснів – 1
• смт Велика Березовиця – 10
• с. Біла – 1
• с. Великий Глибочок – 4
• с. Великі Гаї – 3
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Ігровиця – 1
• с. Петриків – 1
Чортківський район (98 осіб):
• м. Чортків – 14
• с. Базар – 1
• с. Біла – 2
• с. Пастуше – 1
• с. Сосулівка – 1
• м. Борщів – 4
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Глибочок – 2
• с. Грошова – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Івашків – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Шупарка – 2
• м. Бучач – 7
• с. Бариш – 2
• с. Бобулинці – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Підлісся – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Цвітова – 1
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 5
• м. Хоростків – 2
• с. Васильківці – 1
• с. Вільхівчик – 1
• с. Городниця – 1
• с. Оришківці – 3
• с. Хлопівка – 1
• с. Целіїв – 1
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 3
• с. Блищанка – 1
• с. Винятинці – 3
• с. Вигода – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Нирків – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Поділля – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Солоне – 1
• м. Монастириська – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Григорів – 1
• с. Дубенка – 4
• с. Ковалівка – 1
• с. Стигла – 1
• с. Яргорів – 1