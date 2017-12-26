Центр політравми у Тернополі Уляна Супрун назвала найкращим в Україні

На базі Тернопільської університетської лікарні запрацював Центр політравми. В одному корпусі працюватимуть відділення, які надаватимуть комплексну допомогу хворим із множинними ураженнями. Центр оснащений усією необхідною апаратурою і забезпечений кваліфікованими фахівцями.

Допомога повинна надаватися одномоментно. От в чому проблема сьогодні, чому гинуть люди? Тому що в перші золоті години надання допомоги ми починаємо його возити з одного стаціонару в другий (торакальна травма, таз) і ми втрачаємо цю золоту годину, за яку ми можемо хворого стабілізувати і тоді в так зване «вікно можливостей» надати кваліфіковану спеціалізовану допомогу. Це кардинально змінить результат, – говорить головний лікар Університетської лікарні Василь Бліхар.

Декілька років у відділенні інтенсивної терапії велася реконструкція з переплануванням та заміною комунікацій. Сьогодні відкрили Блок А, Блок В незабаром стане на капремонт. За словами голови ОДА С.Барни, на реконструкцію Центру виділена субвенція із держбюджету у розмірі 7 мільйонів гривень.

Це варіант розширеного відділення, яке мало 12 ліжок, зараз до них додалося ще 9. Ми виходили з міжнародних рекомендацій, щоб ми могли в цих умовах додавати адекватну допомогу. Все обладнання включене і працює, ми готові приймати хворих вже завтра, – розповідає завідувач Центру політравми Олег Ємяшев.

Хірурги, анестезіологи і медсестри Центру пройшли спеціалізований курс «Підтримка життя під час травми», що базується на найсучасніших підходах до лікування травми.

Як зазначила в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка взяла участь у відкритті Центру політравми, наразі він – найкращий в Україні.

Довідка. Центр політравми – це реконструйоване приймальне відділення, до якого входять відділення інтенсивної терапії для хворих з політравмою, операційний блок для виконання невідкладних маніпуляцій та хірургічних втручань при черепно-мозковій травмі, а також ураженнях грудної клітки, органів черевної порожнини та скелету. Сюди входить й відділення ортопедичного стаціонару з операційним блоком на чотири сучасних операційних, що дає можливість виконувати високотехнологічні хірургічні втручання у пацієнтів з переломами кісток тазу, хребта та кінцівок. В структурі стаціонару працює підрозділ реабілітації, що займається реабілітацією пацієнтів з перших днів після травми до повного відновлення функції. Третє відділення, що входить до складу Центру, – відділення стаціонару торакальної хірургії, нейрохірургії, абдомінальної та судинної хірургії.

Адріана Білецька