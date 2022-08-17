Чоловік, якого звинувачують у наживі на бронежилетах, переконує, що не винен

У Тернопільському міськрайонному суді обрали міру запобіжного заходу для 35-річного тернополянина Ігоря Г., якого слідство підозрює у продажу бронежилетів, ввезених з-за кордону як гуманітарну допомогу.

Суддя Сергій Кунцьо задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді застави — понад 780 тисяч, пише Нова. Сторона захисту просила про особисте зобов’язання підозрюваного, але суд відхилив таке клопотання. Упродовж п’яти днів Ігор Г. має право внести заставу, а також оскаржити ухвалу суду першої інстанції в апеляції.

Якщо ж чоловік не внесе заставу, то буде обрано інший запобіжний захід. Про взяття тернополянина під варту прокуратура в суді не клопотала. Загалом від початку слідчих дій Ігоря Г. не брали під варту. Підозру йому оголосили 10 серпня 2022-го року.

Що відомо про підозрюваного

Ігор Г. — родом із Теребовлянщини, мешкає у Тернополі. Має четверо дітей, наймолодшій дитині — кілька місяців. Чоловік є власником товариства, яке зареєстроване у Зборові. Займається виробництвом скловолокна, текстильних виробів, алюмінію та оптовою торгівлею деталями і приладдям для автотранспортних засобів.

Наразі нічого не відомо про те, чи насправді підозрюваний займався волонтерською діяльністю. Бронежилети йому передав із США його брат. Ігор Г. поїхав по товар до Польщі. В Україну доправив бронежилети за документами через один із благодійних фондів на Теребовлянщині.Підозрюваний та його захисники вважають, що обвинувачення передчасні і безпідставні.

За фактом продажу бронежилетів порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201- 2 КК України. За версією слідства, тернополянин спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети, кошти на які збирали у США.

Як повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, амуніцію на пожертви з-за кордону купував брат організатора схеми. Її доправляли зі США до Польщі літаком, а далі переправляли в Україну як гуманітарну допомогу місцевому благодійному фонду. Проте вона потрапляла не до благодійної організації, а на склади організатора схеми.

Звідти, зібрану за пожертви допомогу для військових, підозрюваний продавав. Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис гривень його викрили правоохоронці. Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.