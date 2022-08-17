На Тернопільщині перші батьківські збори відбудуться в укриттях шкіл

В Тернопільській ОВА відбулася нарада щодо готовності закладів освіти до нового навчального року. Станом на 16 серпня 2022 року комісії обстежили 100% укриттів – захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів. Серед них 615 споруд повністю готові до використання. Інші потребують усунення деяких недоліків, після чого їх повторно перевірять.

Нарада відбулася за участі начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, Першого заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка, а також голів об’єднаних територіальних громад області.

За словами директорки департаменту освіти і науки Ольги Хоми, цьогоріч навчальні заклади розпочнуть роботу за графіком – 1 вересня. Навчання планується як в очній формі, так і в дистанційній формах. Можливий і варіант змішаного навчання.

Також, під час засідання, начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш дав пораду керівникам навчальних закладів провести перші батьківські збори в укриттях шкіл.

– Батьки повинні переконатись в тому, що їх діти будуть знаходитись в комфортних і головне – безпечних умовах у випадку повітряної тривоги, – зазначив очільник області.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко наголосив на тому, що школи мають розпочати навчання в офлайн формі й забезпечити належні умови для цього.