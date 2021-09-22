У Тернополі провели на пенсію унікального пса

21 вересня унікального пса лабрадора-ретривера на прізвисько Бім, котрий був першим собакою-рятувальником у лавах Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, урочисто провели на заслужений відпочинок.

Упродовж службової кар’єри Бім не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Також, разом зі своїм провідником, довелося Бімові попрацювати і в зоні АТО.

Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки – лише за чотири хвилини.

Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині, а тепер рятувальники урочисто подякували чотирилапому другові за службу і провели на заслужений відпочинок.