ШАНА ГЕРОЯМ:

Чоловіка, якого шукав весь Тернопіль, знайшли мертвим

У Тернополі завершились пошуки 64-річного Володимира Пастуха, який зник 8 листопада 2025 року. Чоловік вийшов з дому, щоб набрати води, і не повернувся. Його рідні активно шукали його та закликали тернополян долучитися до пошуків через соціальні мережі, поширюючи інформацію про зникнення.

Сьогодні, 13 листопада, його тіло було виявлено на масиві Східний у Тернополі.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції та судово-медичні експерти. Під час огляду місця події та попереднього огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточну причину смерті з’ясують після проведення судово-медичної експертизи.

Співчуття рідним та близьким загиблого.

 
 
 

 

