Чотири заклади освіти у Тернополі отримали додаткові генератори

Зокрема, Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа, ЗОШ №18, №23 та ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети.



Раніше додаткові генератори отримали ще вісім закладів міста – школи №4, №6, №7, №10, №16, №19, №28 та початкова школа «Ерудит».



Всі заклади освіти в місті забезпечені генераторами, проте у деяких із них була потреба в додаткових. Пальне для роботи генераторів закуповують за кошти міського бюджету, повідомляють у тернопільській міській раді.

