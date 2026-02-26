Шумопоглинаючі навушники замість притулку: Британія відмовила українській родині, пропонуючи переїхати до Тернополя

🤯 У Британії відмовили українській родині у наданні притулку, порадивши дитині надягти шумопоглинаючі навушники, щоб не панікувати через бомби, – Sky News



Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовило українській родині у наданні притулку, заявивши, що вони можуть “безпечно переїхати” до інших регіонів України. У офіційному листі, з яким ознайомився Sky News, чиновники окремо зазначили, що їхній дочці, яка страждає від панічних атак через війну, слід використовувати шумопоглинаючі навушники та звукоізоляцію кімнат, щоб впоратися зі страхом.



Родина втекла з Києва в перші дні повномасштабного вторгнення. У дівчинки почалися важкі панічні атаки, з якими їй допомагали британські лікарі.



Міністерство внутрішніх справ, відповідальне за імміграційний контроль, стверджує, що захід України та Київ можна вважати “неконфліктними зонами”, незважаючи на регулярні ракетні та дронові удари. Сім’ї запропонували переїхати, зокрема, до Тернополя – міста, яке у листопаді зазнало масового обстрілу, тоді в один день у зруйнованій багатоповерхівці загинуло 40 людей.



За даними видання, це не поодинокий випадок – українським родинам все частіше відмовляють у притулку навіть при наявності важких військових травм у дітей.

